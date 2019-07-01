Ordu'da feci kaza! Geziden dönüyorlardı...
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Emrah Katırcı'nın kullandığı minibüs, Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Cemile Ay, Gölköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüstekilerin, gezi için gittikleri Şanlıurfa'dan döndükleri öğrenildi.
AA