Türkiye Ordu'da feci olay! İki kardeş yangında hayatını kaybetti

Ordu'da feci olay! İki kardeş yangında hayatını kaybetti

Türkiye

Ordu'da feci olay! İki kardeş yangında hayatını kaybetti

Ordu'da ahşap bir evde çıkan yangında Yaman (8) ve Eymen Alantepe (4) kardeşler hayatını kaybetti. İki kardeşin vefat ettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

04 Şubat 2022, Cuma 14:31 Son Güncelleme:
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Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde Alantepe ailesine ait ahşap evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.


Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Yaman ve Eymen Alantepe kardeşlerin cesediyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mustafa KIRLAK/DHA


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