Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabaha karşı etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Fatsa Limanı'nda bağlı bulunan tekneler, alabora oldu. İplerinden kopan 3 tekne ise denizde sürüklendi.

Saatte hızı zaman zaman 56 kilometreyi bulan fırtınanın etkisiyle yan yatan tekneler, su alınca battı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde bulunan diğer kayıkları da vinçle karaya çıkardı.









Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da limana gelerek, incelemelerde bulundu.



