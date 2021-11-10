Türkiye Ordu'da fırtına nedeniyle limandaki tekneler battı

Ordu'da fırtına nedeniyle limandaki tekneler battı

Türkiye

Ordu'da fırtına nedeniyle limandaki tekneler battı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan 3 amatör balıkçı teknesi battı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabaha karşı etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Fatsa Limanı'nda bağlı bulunan tekneler, alabora oldu. İplerinden kopan 3 tekne ise denizde sürüklendi.

Saatte hızı zaman zaman 56 kilometreyi bulan fırtınanın etkisiyle yan yatan tekneler, su alınca battı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde bulunan diğer kayıkları da vinçle karaya çıkardı.



Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da limana gelerek, incelemelerde bulundu.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Siyaset gençler ve kadınlarla ilerleyecek
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İçimizde...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor