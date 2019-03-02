Ordu’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

02 Mart 2019, Cumartesi 22:51
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Ordu’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muhammet Kır yönetimindeki cip, Karadeniz sahil yolunda Sametcan Keleşoğlu idaresindeki cipe arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan ağaçlara çarpan, ardından karşı şeride geçen cip devrildi. Araçta bulunan Arzu Gürel (25), olay yerinde hayatını kaybetti.

CESEDİ ZOR ÇIKARILDI

Gürel’in cesedi, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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