Ordu’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muhammet Kır yönetimindeki cip, Karadeniz sahil yolunda Sametcan Keleşoğlu idaresindeki cipe arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan ağaçlara çarpan, ardından karşı şeride geçen cip devrildi. Araçta bulunan Arzu Gürel (25), olay yerinde hayatını kaybetti.
CESEDİ ZOR ÇIKARILDI
Gürel’in cesedi, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.