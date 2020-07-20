Ordu'da iki sokakta karantina uygulanacak
Ordu'da corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 2 sokakta karantina uygulanacağı bildirildi.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 01:34 Son Güncelleme:
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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda corona virüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğu ifade edildi. Açıklamada bu kapsamda, mahallenin Bakoğlu ve Devecik sokaklarında bu gece yarısından itibaren karantina uygulanacağı ve giriş çıkışların kapatılacağı bildirildi.
ORDU (İHA)
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