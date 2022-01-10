Türkiye Ordu’da örtü yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

Ordu’da örtü yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

Türkiye

Ordu’da örtü yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

Ordu’nun Ulubey ilçesinde Kutlukoca Ormanı’nda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangını kontrol altına alırken soğutma çalışması başlatıldı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 01:47 Son Güncelleme:
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Ulubey'e bağlı Uzunmahmut Mahallesi’nin yüksek kesiminde yer alan Kutlukoca Ormanı’nda sabah erken saatlerde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine uzak olan yangın, rüzgârın da etkisiyle büyüdü. Ekipler yangını 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alırken, bir yandan da soğutma çalışmaları başlattı. Yangın nedeniyle yaklaşık 4 dönüm ormanın zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

‘ORMANIMIZI KAYBETMEK BÜYÜK BİR ACI'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yaygın, ormanlarında çıkan yangından dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Yangın tahminen gece çıktı ama biz sabah saat 10.00 civarında duyduk. İtfaiyeye haber verdik, ekipler geldi. Yangını söndürdü. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Ormanımızı kaybetmek büyük bir acı. Yıllarımız buralarda geçti. Üzücü bir olay” dedi.

Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu) (DHA)

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