Ordu'da otobilin çarptığı kadın öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

06 Aralık 2018, Perşembe 21:11
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Ordu'da otobilin çarptığı kadın öldü

Ordu-Samsun karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Ayşe Özcan’a, Emrah Ç. yönetimindeki otomobil çarptı.

50 METRE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan Ayşe Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları Özcan’ın cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Fatsa ilçesinde bir eczanede çalıştığı öğrenilen Ayşe Özcan’ın cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonucu sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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