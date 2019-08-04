Ordu'nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Şiddetli yağmur sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri ve sel meydana geldi.

UYARI YAPILMIŞTI!

Yer yer bir metreye kadar ulaşan su birikintileri insanları tedirgin ederken, bazı iş yerlerini de su bastı.

Esnaflar, kendi çabalarıyla dükkanlara giren suları çıkartmaya çalışıyor.

Öte yandan Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün için şiddetli yağmur yağışı uyarısı verilmişti.

ORDU (İHA)