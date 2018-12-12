Ordu’da yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Sinanlı Obası'nda yoğun kar yağışı dolayısıyla yol kapandı. Sinanlı Obası'nda otomobilinde mahsur kalan kişiler, telefonla Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı arayarak yardım istedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla Sinanlı Obası'na giden Zabıta Amirliği ekipleri ve beraberindeki iş makinesi kısa sürede mahsur kalan kişilere ulaştı. Kara saplanan araç iş makinesi yardımıyla çekildi, mahsur kalan vatandaşlar ise Çambaşı Yaylası'na getirildi.

6 KİŞİ KURTARILDI

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Sinanlı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Kişilerin kendisini telefonla arayarak yardım istediğini aktaran Başkan Kaya, "İlçemizin yüksek kesimlerinde çok ciddi kar yağışı var. Devam eden kar yağışında yaylamızda mahsur kalan 6 vatandaşımız ekiplerimizce kurtarıldı. Kara saplanan araç iş makinesi yardımıyla çekildi, vatandaşlarımız ise zabıtamız tarafından Çambaşı Yaylası'na getirildi" dedi.

ORDU (İHA)