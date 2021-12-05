A.T., S.Ö. ve E.K., 28 Kasım Pazar günü 04.00 sıralarında Ordu’nın Altınordu ilçesi, Atatürk Bulvarı’ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun’un sahibi olduğu oto galeriye camı kırarak girdi. Ofisteki çekmecede otomobillerin anahtarları vardı. Üç arkadaş önce sıfır kilometre bir otomobilin anahtarını aldı. Otomobille 8 kilometre dolaştıktan sonra yeniden galeriye döndüler. Otomobili yol kenarına bıraktıktan sonra tekrar içeri girdiler. Başka bir otomobilin anahtarını alarak kayıplara karıştılar. Hırsızlık, galeri sahiplerinin işyerine gelmeleriyle ortaya çıktı.





YÜZLERİNİ KAPATMADAN

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre; Galeri sahipleri durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde, yüzlerini bile kapatmayan 3 hırsızın, polislerin suç kayıtları nedeniyle yakından tanıdıkları A.T., S.Ö. ve E.K. oldukları ortaya çıktı. E.K.’nın 8, A.T.’nin 21, S.Ö.’nün ise hırsızlık, tehdit gibi suçlardan 68 kaydı vardı. Polisler hemen 3 çocuğun evlerine gitti. Aileleri nerede olduklarını bilmiyordu. Çocuklar cep telefonundan arandı. Aileleri geri dönmelerini söyledi ancak kabul ettiremedi. Bir süre sonra da cep telefonlarını açmamaya başladılar. Ancak kendilerine yollanan mesajları görüyorlardı.

DEPOYU DOLDURDULAR

Polis ekipleri çocukların izini aramaya başladı. Kamera kayıtlarına göre, çocuklar otomobili çaldıktan sonra Ordu’daki bir benzinciden deposunu doldurmuştu. Otomobilin son olarak görüldüğü yer de Samsun yoluydu. Soruşturma Samsun’a kaydırıldı. Çocukların izi bir kahvaltı salonunda bulundu. Çocuklar sabah erken saatlerde kahvaltı için burada durmuş ve herkesin dikkatini çekseler de kimse polise ihbarda bulunmamıştı. Polis il il çocukları ararken, otomobilin plakası 1 Aralık Perşembe günü İstanbul’da Plaka Tanıma Sistemi’nde göründü. Çocuklar tam 10 il geçip, 950 kilometre yol kat ederek İstanbul’a gelmişlerdi.





PARA BİTİNCE BIRAKTILAR

Ordu emniyetinden bir ekip İstanbul’a gelerek meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Çocukların otomobili birçok ilçede kameralara yakalanmış ancak en fazla Esenyurt’ta kalmıştı. Otomobil 3 Aralık Cuma gecesi Bağcılar’da terk edilmiş olarak bulundu. Çocuklar da cep telefonları takip edilerek Zeytinburnu’nda yakalandı. Ordu’dan gelen ekip çocuklarla birlikte Ordu’ya döndü.

'ÇOK GÖRMEK İSTEDİK'

Çocuklar neden İstanbul’a geldiklerini soran polislere, “Sosyal medyadan her zaman görüyorduk. Esenyurt’u görmek istedik. Gelip burada dolaştık” dedi. Esenyurt özellikle sosyal medyada iyi ya da kötü yönleriyle birçok videoya konu oluyor. Son dönemlerde RAP müzikle ilgilenen birçok sosyal medya fenomeni de yaşadıkları Esenyurt’la ilgili paylaşımlar yapıyor. Esenyurt’a, Amerika’nın melekler şehri Los Angeles’a (Los Encılıs) atıfla ‘Esencılıs’ deniliyor.