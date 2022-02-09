Ordudan ayrıldı, yetişkin filmi yıldızı oldu

Posta.com.tr / Brezilya ordusunda Hava Kuvvetleri’nde görev alan eski teğmen Acassia Marina Jorge Diniz, bir askerden bir influencer’a dönüştükten sonra tanınmaz bir görünüme kavuştu. Dijital yetişkin filmi platformuna kaydolan ve kısaca Caca Diniz adını kullanan eski teğmen, aylık ödemeler karşılığında üyelere yetişkin içerikleri sunuyor. Genç kadın yerel medyaya Brezilya Hava Kuvvetleri’nden, ücretsiz yedek servis listesine alındıktan sonra ayrıldığını açıkladı. Şimdi sosyal medyada yetişkinler için dijital içerik üreten Diniz, kendini Brezilya Para’da bir fiziksel eğitim öğretmeni ve spor belenme uzmanı olarak tanıtıyor.

Diniz, eski işini bırakıp yetişkin içerikleri üreterek büyük paralar kazanan birçok kişiden biri. 11 yıl orduya hizmet ettikten sonra iş arkadaşları yetişkin film platformundaki hesabını gördükten sonra onu emekliliğe zorladı. Kocasıyla cinsel hayatını renklendirmek için 2020’den beri siteye içerik üretmeye başladı.

‘Kişisel cinsel hayatım tamamen ayrı ve işimi yapmama engel olmuyor’ diyor Diniz. Ancak sonrasında iş arkadaşları, Diniz’in platformuna kayıt oldu ve fotoğrafları ile içeriklerini Hava Kuvvetleri ve hapishane personeliyle paylaşmaya başladı. Durumu öğrenen patronu ise teğmen hakkında şikayette bulundu.

Olayların ardından Diniz, ‘Fotoğraflarının hiçbirinde resmi üniformamı kullanmadı. Sahte profil kullandım. Çoğu takipçi ev hanımı bir anne olduğumu düşünüyor. Patronlarım yatak odamı gözetliyormuş gibi hissettim’ diyor.

Diniz, henüz 14 yaşındayken bir polis memuru olmanın hayalini kurduğunu söyledi. Son olarak ‘İşimi seviyorum ancak böyle bir çevrede çalışmaya nasıl dönebilirim? Orduda kadın olmak çok zordu. İnsanlar sürekli beni kıskanıyordu çünkü başarılı, çekici ve özgüvenliydim’ diyor.





İlgili Haberler Afgan yetişkin filmi yıldızından kiralık katil ve Taliban itirafı



