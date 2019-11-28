Ordu'da 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) 12 kişiyi öldürdüğü iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor. 10 Şubat-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya Çayıroğlu'nun evinden çıktı.

“Savcılık araştırıyor, 14 kişiyi öldürmüş olabilir”

Senai-Ümit Türedi çifti, 31 Temmuz 2018'de Ordu Akkuş'a bağlı Karaçal Mahallesi'ndeki evde mutfakta sızan gazdan ölü olarak bulunmuştu. Üvey annesi ve babasının öldürüldüğünü öğrenen Raif Türedi "Otopsi sonuçları geldi. Katil zanlısı Çayıroğlu tüm kurbanlarının el ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağlıyormuş. Geride bir iz bırakmamak için plastik kelepçe kullanmış. Biz cenazelerimizi yıkarken, iz görmedik. Ama otopsi bu detayları ortaya çıkardı. Bizim 3 dükkanımız var Akkuş'ta. Katilin de dükkanı var. Babamla tanışıyorlarmış. Bağlantısı olduğu ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir. Savcılık araştırıyor" dedi.

“Soğukkanlı, çok akıllı biriydi”

Duruşmada katille göz göre geldiğini anlatan Türedi, "Katili yakalanıp ilk hakim karşısına çıktığında göz göze geldim. Soğukkanlı, çok akıllı biriydi. Tüm suçlamaları reddetti. Ama deliller, tüm bu cinayetleri onun işlediğini gösteriyor" dedi.

#Olayıngeçmişi

Çeşitli suçlardan cezaevinden yatıp, 19 Ocak'ta dışarı çıkan Mehmet Ali Çayıroğlu, Ordu, Samsun ve Tokat'ta hayvan alışverişi yapmaya başladı. Samsun'da ortağıyla birlikte şarküteri işleten Çayıroğlu, satın aldığı ve çaldığı hayvanları Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde kurduğu mandırada keserek sattı. Kurban bayramı öncesinde bir vatandaşla 2 kurbanlık boğa satın almak için pazarlık yapan Çayıroğlu o eve gitti. Gecenin karanlık ve havanın sisli olması nedeniyle Çayıroğlu şaşırarak başka bir eve girdi. Evde bulunan 2 kişiyi yere yatırıp ellerini kelepçeleyerek, para ve eşyalarını gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Çayıroğlu'nun ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada Ordu ve Samsun'da 10 Şubat - 31 Temmuz tarihleri arasında yanarak ve silahla vurularak öldürülen, çoğunluğu yaşlı çift olan 12 kişinin eşyaları ile hayvanları ele geçirildi. Cinayet şüphesi üzerinde araştırmasını derinleştiren jandarma özel ekibi, Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz soruşturmasıyla Çayıroğlu ile 12 cinayetin bağlantılarını delilleriyle birlikte tek tek ortaya çıkardı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınan Mehmet Ali Çayıroğlu, şarküteri dükkanı işletirken yakalanmıştı. Ağustos 2018'de 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan Çayıroğlu 15 aydır tutuklu.

SABAH