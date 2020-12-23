Türkiye Ordu’ya mevsimin ilk karı düştü

Ordu’ya mevsimin ilk karı düştü

Türkiye

Ordu’ya mevsimin ilk karı düştü

Ordu’nun yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, kentin şehir terası olan Boztepe’de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

23 Aralık 2020, Çarşamba 23:32 Son Güncelleme:
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Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında ve mahallelerinde sabah saatlerinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yüksek kesimli yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları Ordu’nun kent merkezinde 4 dereceye kadar düştü. Şehrin, seyir terası olarak adlandırılan ve en önemli turistik mekanlarından birisi olan 530 rakımlı Boztepe’de akşam saatlerinde de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Boztepe ıssız kaldı

Öte yandan, kentin en önemli uğrak noktalarından olan ve her yıl kar yağışı ile birlikte insan yoğunluğunun olduğu 530 rakımlı Boztepe’de, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşandı.

Kar yağışının etkili olduğu Boztepe’de alan beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan meteoroloji genel müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, yarın itibariyle güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

ORDU (İHA)

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