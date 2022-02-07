Her lokmasını severek yiyeceğiniz ve asla bitmesini istemeyeceğiniz oreolu sütlü tatlı tarifi, çay ve kahve keyiflerinizin vazgeçilmezi olacak. Peki, oreolu sütlü tatlı nasıl yapılır? Hem pratik hem de lezzetli oreolu sütlü tatlı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

OREOLU SÜTLÜ TATLI TARİFİ

Oreolu sütlü tatlı malzemeler

24 adet kremalı oreo bisküvi (toplamda)

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Kreması için:

2,5 su bardağı süt (500 ml)

Yarım su bardağı şeker (90 gram)

Yarım su bardağı un (60 gram)

1 dolu yemek kaşığı nişasta (16 gram)

1 tatlı kaşığı tereyağı ya da margarin

Çikolata ganaj için:

100 ml krema

100 gram sütlü çikolata

OREOLU SÜTLÜ TATLI YAPILIŞI

İlk olarak 14 adet oreoyu bir buzdolabı poşetinin içine alarak merdane yardımıyla ufalayın.

Dilerseniz bisküvileri rondodan da geçirebilirsiniz.

Ufalanan bisküvileri bir kaseye alarak üzerine eritilen tereyağını kontrollü bir şekilde ekleyin. Çok fazla yağlı olmasın.

Hazırlanan karışımı küçük kare borcama alın ve kaşıkla bastırarak yerleştirin.

Ardından sütü, şekeri, unu ve nişastayı bir tencereye alarak karıştırın.

Karışım homojen hale gelince ocağa alarak sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynayınca ocaktan alın ve içerisine tereyağı ya da margarini ekleyerek tekrar karıştırın.

Son olarak bölünmüş 4-5 adet bisküviyi kremanın içerisine ekleyerek tekrar karıştırın ve az önce hazırlanan borcamdaki bisküvili tabanın üzerine ekleyin.

Çikolata ganajı için yarım paket yani 100 ml kremayı kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın.

Kremanın kenarlarından kaynamaya başladığına dair küçük kabarcıklar çıkmaya başlayınca ocaktan alın ve içerisine 100 gram çikolatayı ekleyerek karıştırın.

Çikolata tamamen eriyince hazır olan ganajı 5 dakika kadar soğumaya bırakıp ardından borcama ekleyin.

Tatlıyı oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırarak 1-2 saat dinlendirin.

Ardından üzerini oreo bisküvilerle süsleyin. Dilerseniz süsleme işlemini farklı malzemelerle de yapabilirsiniz.



