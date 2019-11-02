Organ bağışı hakkında bilmemiz gerekenler

Organ nakli bir çok insana umut kaynağı oluyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha fazla insan organ bağışı yapabiliyorken daha fazla insana da organ nakli için organ ulaştırmak mümkünleşiyor. Dünyada birçok hasta organ naklinin yetersizliğinden müzdarip. Organ nakli ve organ bağışı için merak edilen her şey haberimizin detaylarında...





Organ nakli ve organ bağışı nedir?

Organ Bağışı, birey yaşıyorken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarınızın başka hastaların tedavisi için kullanılmasına olanak tanır. Organ nakli organ donörü tarafından verilen sağlam organ parçası ya da tamamının alıcının hasarlı veya çalışmayan organı yerine koymak amacıyla bir vücuttan diğerine nakledilmesidir. Organ bağışı sağken yada tıbben yaşam sona erdiğinde yapılabilir.

Bu haberi de okudular Ozon tedavisi nedir?

Bir kişi, sağlığında vücudunun tamamını veya belirli dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyet ile açıklayabilir. Bu şartların sağlanmaması durumunda sırasıyla eşi, 18 yaş ve üzeri çocukları, anne, baba, kardeşlerinin veya yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölen kişiden organ ve doku alınabilmektedir. Birey, ölümünden sonra, kendisinden organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse, organ ve doku alınamaz. Bazı nakiller, yaşarken de yapılması mümkündür. Bu bağışlarda böbrek nakli ilk sıradadır. İnsan vücudun da 2 böbrek bulunduğu ve bu böbrekler birbirlerinden bağımsız çalıştığı için, bir tanesi bağışlandığında diğer böbrek işlevini kaybetmeden sağlıkla çalışmaya devam etmektedir. Karaciğer de yaşarken bağışlanabilir. Ancak, yüksek oranda kendini yenileme özelliği olan karaciğerin tamamı bağışlanmasa da, bir parçasını bağışlamak mümkündür.

Bu haberi de okudular Sizin için iyi olabilecek 5 'sağlıksız' alışkanlık

Organı hasarlı veya çalışma işlevini yitirmiş kişilere yapılır. Türkiye de yapılan organ nakilleri şunlardır :

Canlı donör: Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları doku, kan grubu vb. uyum mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Bunlar canlı donör olarak adlandırılmaktadır. Böbrek ve karaciğer canlıdan nakil yapılabilen organlardır.

Kadavra donör (verici): Trafik kazası, beyin kanaması, silahla yaralanma vb. nedenlerle yoğun bakımda tedavisi devam ederken, beyin ölümü denilen geri dönüşümsüz beyin hasarı gelişmiş hastaların organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak adlandırılmaktadır. Böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea kadavradan nakillerde kullanılmaktadır.

Unutmayalım her bağış yeni bir hayattır.