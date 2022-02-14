Bebeklerin tadına doyamayacağı organik bebe bisküvisi tarifi, evde kolayca yapabileceği şahane bir tarif. Peki, evde organik bebe bisküvisi nasıl yapılır? Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ORGANİK BEBE BİSKÜVİSİ TARİFİ

Organik bebe bisküvisi malzemeler

1 su bardağı ölçeğinde tam buğday unu

1 su bardağı ölçeğinde pirinç unu

2 yemek kaşığı kadar irmik

3 yemek kaşığı kadar doğal tereyağı

3 yemek kaşığı kadar taze süt

5 yemek kaşığı kadar doğal pekmez

ORGANİK BEBE BİSKÜVİSİ YAPILIŞI

Fırını önceden ısınması için 180 dereceye ayarlayın. Ardından geniş bir kasenin içine iki çeşit un ile tereyağını dökün.

Tereyağı ile unları kasede karıştırdıktan sonra tereyağının ufak ufak parçalara ayrılmasını sağlayın.

Bu ayırma işlemini elinizle de yapabilirsiniz.

Kase içinde hamur oluşmaya başladıktan sonra, pekmez ve sütü kaseye dökün. Hamur iyice kıvama gelene kadar yoğurun.

Burada önemli bir notu belirtmekte fayda var; bebe bisküvisi için yoğurduğunuz bu hamur, daha çok kurabiye hamuruna benzer ve fazla yumuşamaz.

Birbirini pek tutmayan bir kıvamı vardır. Bu nedenle hamuru açmaya uğraşmayın; onun yerine elinizle parçalara ayırdığınız hamur toplarını sıkıştırarak şekil verin. Şekil verme işlemi için çatal kullanabilirsiniz.

Çatalı hamurun üst kısmına bastırarak son şekli verebilirsiniz.

Hamurun hazırlanmasının sonrasında ise fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

Son şeklini verdiğiniz bisküvi hamurlarını bu tepsiye dizin.

Tepsiyi fırına koyun ve yaklaşık 12-15 dakika kadar pişirme işlemine devam edin.



