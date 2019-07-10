Organik diye satılan gıdalar öldürebilir

Sağlıksız saklanan gıdalardaki tehlikelere dikkati çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, gıda terörünün can kayıpları gibi ağır sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Organik adı altında, hijyenik olmayan ortamlarda tutulan gıdalardaki risklerin önemsenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öztaş, "Mesela araçların arkasında uzun süre sıcak havaya maruz kalarak satılan yumurtalar, salmonella gibi virüslere yatkındır."

"Ambalajda olmayan, ısısı olması gereken seviyede olmayan bütün ürünler besin zehirlenmesine yol açabilir. Yumurta zehirlenmesinde önce bulantı hissi oluşur. Baş dönmesi, huzursuzluk, karın krampları, dışkılamada değişiklikler, şiddetli ishal ve kusma da eşlik edebilir. Hastanın ateşi yükselir. Yorgunluk hissi ve geğirmeler de söz konusu olur. Tüm bunlar, besini aldıktan sonraki 8 saat içinde gerçekleşir” dedi.

Dr. Öztaş, makine kullanılmadan pet şişelerde satılan içeceklerdeki riskler için de “Dizanteri ve pek çok bakteri, glikozlu gıdalarda oluşabiliyor. Merdiven altı üretimden kaçınmak gerekir. Kapağı makine değil elle kapatılmışsa o ürünü tercih etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)