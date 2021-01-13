Prof. Dr. Turan, ‘Organik okul’ adını verdiği müfredat programının okul öncesi, ilkokul düzeyindeki tüm kademeleri ve tüm dersleri kapsadığını söyledi. Prof. Dr. Turan, konuyla ilgili beş kitap hazırladı. Kitaplarda 12 farklı dersi kapsayan 1165 ders planı yer alıyor.

Öğrenci ekip biçecek

Prof. Dr. Turan, projenin esinlenme kaynağının son yıllarda artan dijital bağımlılık ve obezite olduğunu söyledi. Öğrencilerin organik okulda birçok etkinlik yapabileceğini belirten Prof. Dr. Turan, “Öğrenci yeri geldiğinde süt sağacak, kaynatıp içecek. Tavuk çiftliğinde yumurta toplayacak. Ekmek yapmayı aşamalı şekilde görecek. Kendi ektiği sebze meyveleri toplayacak” diye konuştu.

İzzet NAZLI/DHA