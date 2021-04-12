KAD–Başak / GAD–Balık

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir. Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Kuzey Ay Düğümü, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır. Bilinmeyeni keşfettikçe büyürüz. Önceki yaşamında yeterince üstlenmediğimiz veya tamamlayamadığımız olaylar, etkiler; şu anki yaşam süresindeki karşımıza çıktığında farkındalıkla karmik enerjiyi tamamlamak için doğum haritamızdaki KAD yerleşim bilgilerimizin önemi çok büyüktür.

Kuzey Ay Düğümüne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir. Bunlar gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü, geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur.

Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle bağdaştırılır.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümünün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan Yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

KAD–Başak / GAD–Balık

Yaşam Amacınız: Toplumsal düzene ayrıntılara odaklanma konusundaki yeteneğinizi geliştirerek yardımcı olmak, Organizasyon planları ile hareket etmeyi öğrenip topluma verimli olmak için buradadır.

Karar verirken duygularından bağımsız kalmayı başarabilmesi için Florit taşı yolunuza açık ve berrak bir görüntü kazandırır. Selestit insanlara hizmet etme deneyimlerinizde pratiklik anlayışını beceri haline getirmenize destek olur.

Yaptığı işlerde düzen ve istikrar kazanmak ve kararsızlığın üstesinden gelmek için Yosunlu Akik taşı, stratejik davranabilmek için ise Lapis Lazuli yardımcı olacaktır.

Her şeyi başından sonuna dek kendisi organize edebilmek için gereken sabır için Taşlaşmış Ağaç taşının enerjisini kullanabilirsiniz…

Başarılı sonuçlar elde etmek için ayrıntılara odaklanmak gerektiğini hatırlar, Florit taşı ile dağılmadan bir noktaya odaklanabilirler.

Kurallara uymaya önem vererek yaptığı işleri mükemmelleştirmek için Emperyal Topaz taşından bir kolye takabilir veya ceplerinde Kehribar bir tespih taşıyarak yardım alabilirler.

Objektif ve mantıklı olmalı, Siyah Kyanit’in yardımı ile geçmişe gereksizce takılmaktan uzak durmalıdır.

BIRAKILMASI GEREKEN: Mağdur kişi olmak. Yönünü şaşırmak. Bağımlılık eğilimleri.

Yetersizlik duygusu. Aşırıcılık. Belirsizlik.

GELIŞTIRILMESI GEREKEN: Başkalarına hizmet etmek. Organize olarak plan ve düzen getirmek. İyice analiz etmek.