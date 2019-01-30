İlk filmi bundan 14 yıl önce vizyona giren Organize İşler, yıllar boyunca dillere pelesenk olan replikleri ve unutulmaz sahneleriyle Türk Sineması’nın kült filmleri listesinde haklı bir yer edinmişti.

14 yıl sonra heyecan dolu bir hikaye ile yeniden beyaz perdede yer alacak olan Organize İşler Sazan Sarmalı, Türk sinema tarihinin en büyük prodüksiyona sahip filmlerinden olarak 1 Şubat Cuma günü vizyona giriyor.





Sinema sektörünün ve sinemaseverlerin büyük merakla beklediği “Organize İşler Sazan Sarmalı” filminin ön satıştaki biletlerine halktan büyük ilgi var.

Yılmaz Erdoğan’nın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu “Organize İşler – Sazan Sarmalı” kadrosu ile göz dolduruyor.

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Organize İşler - Sazan Sarmalı filminin başrolünde ise Yılmaz Erdoğan’ın yorumuyla İstanbul var.

FİLMİN KONUSU

İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir.

Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır.

Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır?