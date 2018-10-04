Organize İşler 2 ne zaman vizyona girecek? Oyuncuları kimler?

2005 yılında gösterime giren Organize İşler büyük bir başarı elde etmişti. Film beğenilince Yılmaz Erdoğan geçen yıl filmin devamını çekmeye başladı ve birbirinden ünlü isimleri kadroya dahil etti. En flaş isim ise elbette Kıvanç Tatlıtuğ'du. Yılmaz Erdığan dün Instagram hesabından ünlü oyuncunun filmdeki görüntüsünü paylaşınca film gündeme oturdu. Sinameseverler bu gelişme sonrası sabırsızlanırken 'Organize İşler 2 ne zaman vizyona girecek?' sorusunu sormaya başladı.

ORGANİZE İŞLER 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Organize İşler 2'nin çekimleri bitti. Filmin ilk teaser'ı bu akşam yayınlanacak. Organize İşler 2, 4 Ocak 2019'da vizyona girecek.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Filmin kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Evgar, Ekin Türkmen, Demet Akbağ ve Ata Demirer, Ezgi Mola gibi yıldız isimler yer alıyor.

ERDOĞAN: "YORULDUK AMA DEĞDİ"

Erdoğan, "Çok başarılı bir çekim süreci bitti. Biraz yorulduk ama emeğimize değdi. Ben oyuncunun performansının sınırını zorlarım ki, iyi bir şey ortaya çıksın diye. Nitekim de öyle bir film oldu" dedi.

ORGANİZE İŞLER 2'NİN SARI SARUHAN'I

Geceye yalnız katılan Tatlıtuğ, "Çekimler harika geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

BENSU SORAL: "ERDOĞAN'LA ÇALIŞMAK HARİKA"

Bensu Soral ise "Benim ilk sinema filmimdi. O yüzden çok heyecanlıyım. Hele ki 13 yıl önce çekilmiş Organize İşler gibi kült bir filmin ikincisinde rol almak daha da mutlu etti beni. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak harika bir duygu" diye konuştu.