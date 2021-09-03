Organize İşler nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu…

Yılmaz Erdoğan’ın hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı Organize İşler filminde hayatından vazgeçen Süpermen Samet, bir anda suç şebekesine dâhil olur. Asım Noyan’ın kurduğu hırsızlık çetesinin parçası olan Süpermen Samet, kendisini “Organize İşler” in içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

23 Aralık 2005'te İstanbul’da çekilen Organize İşler filminin yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yaptı. Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlendiği Organize İşler filminin bütçesi, 4,5 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı Organize İşler filminin çekimleri, 7,5 hafta sürmüştü. 26 farklı mekânda çekilen Organize İşler filminde Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev bin 500 metrekare büyüklüğünde bir otoparkken Yaşar Kartoğlu liderliğindeki ekip tarafından 250 metrekarelik bir eve dönüştürüldü.

Bu işlem için 18 ton çelik kullanılan mekân, filmden sonra sökülerek eski haline getirildi. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar ise Polonezköy'de bir işletmede çekildi. Tabut sahnesi de İzmir Ege mahallesi kullanıldı. İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. İlk başta Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır.

ORGANİZE İŞLER KONUSU

Süpermen kostümü giyerek hayatını kazanmaya çalışan Samet, bir anda kendisini Asım Noyan’ın kurduğu suç şebekesinin içinde bulur. Burada bir masuma aşık olan Samet’in kafası çok karışır. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışır.

Hırsızlık oranının arttığı İstanbul’da ortalığı düzeltmeye çalışan Süpermen Samet de o düzenin bir parçası olur. Kimin masum, kimin suçlu olduğu belli olmayan bu dünyada güvenilen dağlara her an kar yağabilir. Yılmaz Erdoğan’ın fenomenleşen filmi Organize İşler; dolandırıcılar, hırsızlar ve onların kurbanı masum insanlar arasındaki olayları konu ediniyor.

OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Öner Erkan (Silvio)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Başak Köklükaya (Nergis)

Ebru Akel (Nilüfer)

Salih Kalyon (Cemil)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)