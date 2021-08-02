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Organize İşler Sazan Sarmalı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Organize İşler Sazan Sarmalı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Organize İşler serisinin ikinci filmi Organize İşler Sazan Sarmalı filmi muhteşem oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla dikkatleri üzerine çeken yapımlar arasında yer alıyor. Replikleri uzun zaman dillerden düşmeyen Organize İşler Sazan Sarmalı filminin nerede ve ne zaman çekildiği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor…

02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:08 Son Güncelleme:
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Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, yıllardır insanları çeşitli taktiklerle dolandıran Asım Noyan’ın kızının dolandırılmasıyla gelişen eğlenceli ve komik olayları ekranlara taşıyor. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı filmi nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?  İşte film hakkında merak edilen detaylar…

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ? 

Yılmaz Erdoğan’ın hem yönetip hem de başrolünde oynadığı Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, İstanbul’un çeşitli mekanlarında çekildi ve film 1 Şubat 2019’da vizyona girdi.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mega kent İstanbul’da organize işler tüm hızıyla devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır çevirdiği oyunlar ve söylediği yalanlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı beceremediği Asım Noyan ve adamları bu kez de “sazan sarmalı” olarak adını verdikleri bir üç kağıda bulaşır.

Ancak dolandırıcılar kralı Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım ve çetesi hemen harekete geçer. Nazlı, babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa bile olayların beklenmedik şekilde gelişmesiyle kendisini birden sazan sarmalının içinde bulur.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

  • Asım Noyan: Yılmaz Erdoğan
  • Sarı Saruhan: Kıvanç Tatlıtuğ
  • Lerzan Berrak: Ezgi Mola
  • Arıza Rıza: Rıza Kocaoğlu
  • Nazlı Noyan: Bensu Soral
  • Taklacı Ziya: Okan Çabalar
  • Kerami: Ahmet Mümtaz Taylan
  • Bahadır: Atakan Çelik
  • Dombili Hayri: Erdem Baş
  • Pokemon Ersin: Ersin Korkut
  • İhsan: Güben Kıraç
  • Ecem: Ekin Türkmen
  • Sıtkı Besnici: Ata Demirer
  • Taci: Mahir İpek
  • Nektar: Cihan Talay

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