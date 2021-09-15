Organize İşler Sazan Sarmalı, macera, heyecan ve komedi ögelerini içeren bir film olarak televizyon izleyicilerinin beğenisine sunuluyor. İstanbul sokaklarında dönen yalan dolanlar bu sefer dolandırıcı çetesi lideri Asım Noyan’ı vurur ve macera başlar. İşte, Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği mekanlara ilişkin ayrıntılar…

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, Asım Noyan ve çetesinin başına gelenler ve yaşanan macerayı konu ediniyor.

İstanbul’da organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği çevirdiği oyunlar ve yalanlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kâğıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Asım Noyan: Yılmaz Erdoğan

Saruhan: Kıvanç Tatlıtuğ

Lerzan: Ezgi Mola

Arıza Rıza: Rıza Kocaoğlu

Nazlı Noyan: Bensu Soral

Taklacı Ziya: Okan Çabalar

İhsan: Güven Kıraç

Kerami: Ahmet Mümtaz Taylan

Ersin: Ersin Korkut

Dombili Hakkı: Erdem Baş

Bahadır: Atakan Çelik

Kunduz: Safa Sarı

Muko: Hamza Yazıcı

Nektar: Cihan Talay

Ecem: Ekin Türkmen

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılında vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı filminin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.