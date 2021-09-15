Magazin Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler, konusu ne? Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi?
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Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler, konusu ne? Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi?

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Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler, konusu ne? Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, Organize İşler’in devam halkası olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan’ın baş rolde de olduğu görülürken, filmin oyuncuları, konusu ve çekildiği mekanlar da izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

15 Eylül 2021, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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Organize İşler Sazan Sarmalı, macera, heyecan ve komedi ögelerini içeren bir film olarak televizyon izleyicilerinin beğenisine sunuluyor. İstanbul sokaklarında dönen yalan dolanlar bu sefer dolandırıcı çetesi lideri Asım Noyan’ı vurur ve macera başlar. İşte, Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği mekanlara ilişkin ayrıntılar…

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, Asım Noyan ve çetesinin başına gelenler ve yaşanan macerayı konu ediniyor.

İstanbul’da organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği çevirdiği oyunlar ve yalanlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kâğıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur. 

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Asım Noyan: Yılmaz Erdoğan
  • Saruhan: Kıvanç Tatlıtuğ
  • Lerzan: Ezgi Mola
  • Arıza Rıza: Rıza Kocaoğlu
  • Nazlı Noyan: Bensu Soral
  • Taklacı Ziya: Okan Çabalar
  • İhsan: Güven Kıraç
  • Kerami: Ahmet Mümtaz Taylan
  • Ersin: Ersin Korkut
  • Dombili Hakkı: Erdem Baş
  • Bahadır: Atakan Çelik
  • Kunduz: Safa Sarı
  • Muko: Hamza Yazıcı
  • Nektar: Cihan Talay
  • Ecem: Ekin Türkmen

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılında vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı filminin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

 

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