Magazin Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları! Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi, konusu ne?
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Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları! Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi, konusu ne?

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Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları! Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi, konusu ne?

Organize İşler Sazan Sarmalı, yeniden televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan’ın hem yönettiği hem de oynadığı filmin oyuncu kadrosunda ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Bensu Soral gibi isimler dikkat çekiyor. İşte, Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlarla ilgili bilgiler…

14 Ocak 2022, Cuma 18:20 Son Güncelleme:
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Organize İşler’in devamı olan Sazan Sarmalı filminde, İstanbul’un en büyük dolandırıcısının kızının dolandırılmasıyla işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Filmin sürükleyici ve eğlenceli konusunun yanında oyuncu kadrosunun zenginliği ve başarısı da Organize İşler Sazan Sarmalı’nın ne kadar bu kadar beğenildiğini ortaya koyuyor…

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Asım Noyan: Yılmaz Erdoğan
  • Lerzan: Ezgi Mola
  • Saruhan: Kıvanç Tatlıtuğ
  • Nazlı Noyan: Bensu Soral
  • Arıza Rıza: Rıza Kocaoğlu
  • İhsan: Güven Kıraç
  • Taklacı Ziya: Okan Çabalar
  • Kerami: Ahmet Mümtaz Taylan
  • Dombili Hakkı: Erdem Baş
  • Ersin: Ersin Korkut
  • Kunduz: Safa Sarı
  • Bahadır: Atakan Çelik
  • Muko: Hamza Yazıcı
  • Ecem: Ekin Türkmen
  • Nektar: Cihan Talay

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, Asım Noyan ve çetesinin başına gelenler ve yaşanan macerayı konu ediniyor.

İstanbul’da organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği çevirdiği oyunlar ve yalanlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kâğıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur. 

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin çekimleri Unkapanı, Galata, Moda ve Üsküdar gibi İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

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