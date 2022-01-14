Organize İşler’in devamı olan Sazan Sarmalı filminde, İstanbul’un en büyük dolandırıcısının kızının dolandırılmasıyla işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Filmin sürükleyici ve eğlenceli konusunun yanında oyuncu kadrosunun zenginliği ve başarısı da Organize İşler Sazan Sarmalı’nın ne kadar bu kadar beğenildiğini ortaya koyuyor…

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Asım Noyan: Yılmaz Erdoğan

Lerzan: Ezgi Mola

Saruhan: Kıvanç Tatlıtuğ

Nazlı Noyan: Bensu Soral

Arıza Rıza: Rıza Kocaoğlu

İhsan: Güven Kıraç

Taklacı Ziya: Okan Çabalar

Kerami: Ahmet Mümtaz Taylan

Dombili Hakkı: Erdem Baş

Ersin: Ersin Korkut

Kunduz: Safa Sarı

Bahadır: Atakan Çelik

Muko: Hamza Yazıcı

Ecem: Ekin Türkmen

Nektar: Cihan Talay

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, Asım Noyan ve çetesinin başına gelenler ve yaşanan macerayı konu ediniyor.

İstanbul’da organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği çevirdiği oyunlar ve yalanlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kâğıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin çekimleri Unkapanı, Galata, Moda ve Üsküdar gibi İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.



