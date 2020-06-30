Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle oturdu

Suriyeli Muhammet Salih'in oğlu Osama Muhammet (2) , 22 Haziran günü evlerinin yakınında bulunan süs havuzunda serinlerken boğuldu.

Cumhuriyet savcısı, küçük çocuğun ölümünü şüpheli bularak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Osama Muhammet’in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirilerek, otopsi yapıldı. Otopside küçük çocuğun boğularak öldüğü ve ölümünde şüphe olmadığı saptandı. Osama Muhammet’in cenazesi, 24 Haziran’da defin işlemleri için babası Muhammet Salih’e teslim edildi.

Otopsi izlerini görünce organları çalındı sandı

Muhammet Salih, oğlunun cansız bedeninin üzerinde otopsi izlerini gördü. Salih, oğlunun iç organlarının çalındığını düşünerek, cesedi kucağına alıp merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne geldi. Muhammet Salih burada taşkınlık çıkartınca, görevliler durumu polis ekiplerine haber verildi.

2 saat sonunda ikna edildi

Gelen polis ekipleri, tercüman aracılığı ile Muhammet Salih ile konuştu. Durumu öğrenen polis ekipleri, Muhammet Salih’e, oğlunun cesedinin üzerinde bulunan izlerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğunu anlatmaya çalıştı. Derneğin kapısının önünde kucağında çocuğunun cesediyle oturan Muhammet Salih'i polis ikna edemedi.