Orgazmı kolaylaştıran cinsel ilişki pozisyonları

Orgazm genellikle kadınların yaşadığı cinsel sorunlardandır. Özellikle de evlilik öncesinde cinsel ilişkide bulunmayanlarda orgazm sorunu ve vajinismus problemleri meydana gelmektedir. İlerleyen zamanlarda orgazm olamama nedenlerine vücuttaki östrojenin azalmasına neden olan menopoz da eklenir.

Kadın üstte erkek altta

Kadınların en çok orgazma ulaştığı pozisyonlardan biridir. . Kadınlar üstte olduklarında sürtünmenin hızını ve derinliğini ama en önemlisi de klitorisleri üstündeki baskıyı kontrol edebildikleri için kendi orgazmlarını yönetmeleri çok daha kolay oluyormuş.

Bacaklar kapalı pozisyonu

Yüz yüze olan bu pozisyon hem duygusal iletişimi sağlamakta hem de kadının bacakları kapalı olduğu için hareketi daha rahat hissetmektedir.

Kapalı misyoner pozisyonu

Kadın bacaklarını dizlerden geriye doğru katlar, bu sayede vajina girişi daralır ve erkeğin hareketleri daha net hissedilir. Ayrıca, G noktası uyarımı da sağlanır.

Orgazmı kolaylaştıran pozisyonlardan biri olan kaşıkta hem içeriden hem dışarıdan uyarım sağlanabilir. Erkek, klitorisi de uyararak iki yönlü orgazmı sağlayabilir.

Açık misyoner pozisyonu

Yüz yüze bakmak duygusallığı sağlarken erkeğin hareket kabiliyeti de yükselir; kadının duyarlılığı artar. Ayrıca bu pozisyonda klitorise masaj da yapılabilir.





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