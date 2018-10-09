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Adana polisinden FETÖ'ye operasyon! Tek tek itiraf etti

Adana polisi 8 ilde FETÖ’cüleri devlet dairelerine yerleştirdiği iddia edilen örgüt üyelerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Uğur K., örgütün evlerinde sınava hazırlanıp polis olarak atandığını itiraf etti

09 Ekim 2018, Salı 09:31 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 09:32
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Adana polisi, 2013’teki 17/25 Aralık operasyonunun ardından KPSS'ye sokulan örgüt üyelerinin yeniden devlet dairelerine girmesinin sağlanmaya çalışıldığını tespit etti. Polis Adana merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Elazığ ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda halen görevde olan 2 polis memuru, 2 gelir uzmanı ve 1 belediye personeli ile birlikte çeşitli meslek gruplarında çalışan 10 kişi yakalandı.

'MEMUR OLACAKSINIZ' DEYİP ÖZENDİRİYORLARDI

Emniyet'e getirilen şüphelilerden polis memuru Uğur K. ise örgütün evlerinde sınava hazırlanıp polis olarak atandığını söyledi. Uğur K. sorgusunda, "Eve gelen devlet memurları bizlere ’Siz de ileride bizim gibi memur olacaksınız’ diyerek bizi özendiriyordu" dedi. Ayrıca şüphelilere sınavda çalışmaları gereken kaynaklar hakkında bilgilerin de verildiği öğrenildi.

Emniyet'te sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serberts bırakıldı. 1 kişi ise tekrar sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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