Örgüt lideri hapse girdi, kadın suikastçılar iktidar mücadelesinde

On binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan tarihin en kanlı örgütlerinden Meksikalı Sinaloa’nın kadın suikastçısı Claudia Ochoa Felix geçen hafta sevgilisinin yatağında ölü bulunmuştu. Felix’in ölümünün, Sinaloa lideri El Chapo Guzman’ın hapse girmesinin ardından başlayan iktidar mücadelesi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Felix, Chapo’nun en gözde katillerindendi.

ÇOCUKLARI KAÇIRIYORLAR

El Chapo adına pek çok cinayet işlediği belirtilen Felix’in solunum yetmezliğinden öldüğü açıklandı. Ancak resmi açıklama şüpheleri gidermedi. Felix, uyuşturucu kartelleri için cinayet işleyen onlarca kadın suikastçıdan yalnızca biri.

(El Chapo)

Karteller, küçük yaşlarda kaçırdıkları ve uyuşturucuya alıştırdıkları kız çocuklarını suikastçı olarak yetiştiriyor.

150 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

‘La China’ lakaplı Melissa Ojeda (31) kadın suikastçıların başındaki isim ve en az 150 kişiyi öldürdüğü biliniyor.

Emrindeki suikastçı sayısı bir dönem 300’ü aşan La China, erkek arkadaşının ihbarı üzerine yakalanıp hapse atıldı. Ancak polis 6-9 yaş arasındaki kız çocuklarının katil yapılmak üzere kaçırılmasının ise devam ettiğini belirtiyor.

KANLARINI İÇİYORDU

Meksika’nın en tehlikeli kadın katillerinden biri de 20 yaşındaki Juanna. 15 yaşında anne olan katil, kurbanlarının kanını içmesi ve cesetlerle cinsel ilişkiye girmesiyle tanınıyor.

En çok korkulan kadın suikastçılardan ‘Nino’ lakaplı Joselyn’den ise son 5 yıldır haber alınamıyor. Üzerinde ‘Nino’ dövmesi olan ceset parçalarının bulunması, Joselyn’in de başarısız bir suikast girişimi sonrası öldürüldüğü iddialarını güçlendiriyor.

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