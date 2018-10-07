Sözcü'nün haberine göre, Bülent Ersoy Şişli'deki Günay Restaurant'a kendisini izlemeye gelen Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'ye konser boyunca sık sık takıldı.

Bülent Ersoy, iki saat süren sahne performansının sonlarına doğru Orhan Gencebay'ın masasına giderek 'Uslan Artık Deli Gönül' isimli parçayı seslendirdi.

Yıllar sonra ilk kez 'Canlı şarkı okumama' kuralını Bülent Ersoy için bozan Orhan Gencebay, parçanın nakaratında yakın dostuna canlı canlı eşlik ederek mekanda büyük bir alkış tufanı kopardı.

"41 DERECE ATEŞLE YANIYORDUM"

Şarkı sonrasında kısa bir açıklama yapan Orhan Gencebay, "2 haftadır rahatsızdım. 41 derece ateşle yanıyordum. Daha yeni yeni iyileşiyorum. Ne olur kusurum olduysa affedin… Berhudar olun" sözleri ile oradakileri selamladı.