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Orhan Gencebay neden hastaneye kaldırıldı? Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl? Sevim Emre açıkladı...

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Orhan Gencebay neden hastaneye kaldırıldı? Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl? Sevim Emre açıkladı...

Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırıldığı haberi hem müzik camiasını hem de sevenlerini üzdü. Bununla birlikte, usta müzisyenin koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı konuşulmaya başlanmıştı. Ancak usta sanatçının eşi Sevim Emre, bu iddiaları yalanladı. Peki, “Orhan Gencebay neden hastaneye kaldırıldı?” “Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?” İşte ayrıntılar…

12 Ekim 2021, Salı 15:47 Son Güncelleme:
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Alınan bilgilere göre, müzik dünyasının ünlü ismi Orhan Gencebay, Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. 77 yaşındaki usta sanatçının hayranları da “Orhan Gencebay neden hastaneye kaldırıldı?” ve “Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?” araştırması yapmaya başladı…

ORHAN GENCEBAY NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırıldığı haberi, hayranlarını üzüntüye boğdu. Usta sanatçının koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiaları konuşulurken, sanatçının eşi Sevim Emre, Orhan Gencebay’ın hastaneye kontrol amaçlı geldiğini kaydetti.

Bununla birlikte, Orhan Gencebay’ın Şubat ayında Covid aşısı olduğu da biliniyor. 

ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama usta sanatçının eşi Sevim Emre'den geldi. Posta.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Sevim Emre, Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna yönelik çıkan haberlerin asılsız ve yalan olduğunu belirtirken, bu tür haberleri yapanlara da sitem etti.

Sevim Emre Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,

“Böyle şeyleri nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Mevsimsel olarak kontrole geliyoruz. Orhan Gencebay’ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde. Arayıp sorma gereksinimi duyduğunuz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


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