Magazin Orhan Gencebay parmağını kırdı

Orhan Gencebay parmağını kırdı

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Orhan Gencebay parmağını kırdı

Orhan Gencebay, Bebek’teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 09:03 Son Güncelleme:
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Orhan Gencebay, Bebek’teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı. O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, “1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş” açıklamasını yaptı. Gencebay’ın parmağına atel takıldı.

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