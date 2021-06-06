Orhan Gencebay: Sanatçılar çok mağdur, devlete büyük görev düşüyor

Bitmek bilmeyen pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Herkesin yaşadığı gibi yaşıyoruz. Sadece arada bir büroya gidiyoruz. Yeni bir single yapacağım. Sonra da 10 eserden oluşan bir albüm çalışmasına başlayacağım. ‘Canım Türkiye’m’ isimli bir beste geliyor.

‘Canım Türkiye’m’ ne güzel bir beste öyle…

Yerli ve milli değerlerimizi korumalıyız. Atatürk’ün dediği gibi, “Yerli ve milli değerlerini korumayanlar kaybolmaya mahkumdur.” Dilimiz, dinimiz, sanatımız, kültürümüz bize ait değerler. Bunları korumamız lazım. ‘Canım Türkiye’m’ bunu ifade ediyor.

KAVGA SEVMEM, ETTİKLERİM DE MECBURİYETTEN OLMUŞTUR

Nasıl bir aileden geldiniz?

Şahane bir aileden... Biz önce insanız. İnsan ayrımı yapmayız. Yaradan’ın yarattığı her değere saygı duyarız. Annem harika bir insandı. Mutlu bir aileydik. Dört kardeştik. Mutluluk içinde büyüdük. Annem iyi olan her şeyi bize öğretmeye gayret etti. Yeryüzündeki melekti. Annelerin hepsi kutsaldır. Babam da iyi insandı. Sevgi ve saygıyı onlardan öğrendik. Kavgayı hiç sevmem, etmem. Ettiklerim de mecburiyetten olmuştur.

SANATIN YAŞAMASI İÇİN ÖNCE SANATÇININ YAŞAMASI LAZIM

Zaten sizin kimseyle kavganıza şahit olmadık. MESAM dışında.

Kendim için değil meslektaşlarımın haklarını korumak için tartışmışımdır. Onun dışında kimseyle polemiğe girmem. MESAM çok farklı bir yer. Müzik üretenlerin haklarının arandığı bir meslek birliği. Ülkemizde üreten insanlarımızın haklarını arar, bulur. Çünkü sanatın yaşaması için önce sanatçının yaşaması lazım. Sanat, üretenindir. Dolayısıyla sanatçı yaşamalı. Oradaki kavgamız, hak edenlerin haklarını arama kavgasıydı.

“Sanatçı yaşamalı” dediniz ama şu an o kadar zordalar ki…

Kesinlikle öyle, sanat da sanatçı da zorda. Bu salgında bütün dünya ekonomileri dahil her şey alt üst oldu. Çalışılamıyor, hizmet verilemiyor. Sanatçılar çok mağdur durumda. Onun için burada devlete çok büyük görev düşüyor. Devlet, sanatçının mağdur olmaması için gereken her şeyi yapmalı. Sanat camiası salgından önce de çok sorun yaşıyordu. Batı’dakilerin sahip olduğu haklara biz de sahip olmak istiyorduk. Devletimizin sanatçı haklarına hassasiyeti büyük ama yeterince işlem yapamadı. Atatürk, bu ülkeyi dört meslek üzerine kurdu. Ekonomi, eğitim, mimari ve sanat.

PANDEMİDE EN BÜYÜK ZARARI SANAT CAMİASI GÖRDÜ

1 Haziran’daki esneme, sanat dünyası için geçerli olmadı. Sanat dünyası hem üzgün hem de çok tepkili. Siz ne dersiniz?

Pandemide en büyük zararı sanat camiası gördü, doğrudur. Ben asla karamsar değilim, hep iyimser bakıyorum ve bunun düzeleceğini düşünüyorum.

ATA’MIZIN ÖLÜMÜNDEN SONRA HANGİ İKTİDAR SANAT İÇİN NE YAPMIŞ?

“Bu iktidar sanatçıyı üvey evlat olarak görüyor” diyenler var.

Daha evvelki iktidarlar ne yapmış? Ben 60 yıldır bu işi yapıyorum. Ata’mızın ölümünden sonra hangi iktidar sanat için ne yapmış? Pek fazla bir şey göremezsiniz. Tüm yönetimlerde eksikler var. Bunların düzelmesini istiyorum. Siyaset işi değil bu. Bir salgın söz konusu ve bu tüm dünyayı mahvetti, ülkelerin ekonomileri çekti. Bundan en büyük zararı gören de sanat dünyası oldu.

DEVLET NİSPETEN SANATÇILARA YARDIM YAPIYOR AMA YETERLİ DEĞİL

Sanatçılar “Her yer açılırken neden bize yasak devam ediyor” diyor.

Nedenini yönetenler gibi bilemeyebilirim. Neticede buna daha iyi çareler bulmak gerekiyor. Ülkeler ciddi yardımlar yapıyor. Bizde de devlet nispeten sanatçılara yardım yapıyor ama yeterli değil. Ben siyasetle çok ilgilenmem ayrıca. Ben yapılan hizmetlere bakarım. Salgın dönemi bitince Türkiye’nin çok iyi olacağını düşünüyorum.

Hakan Altun, tepki olarak udunun tellerini kesti. Buna ne diyorsunuz?

Sanat, şu an ülkemizde en büyük zararı gören sektördür. Herkes tepkisini farklı şekillerde gösterebilir, saygı duyuyorum. Biz de her fırsatta meslektaşlarımız haklarını alsın diye mücadele veriyoruz. Taşın altına elimizi koyuyoruz. Biz neler gördük… En önemlisi korsanlıktı. Tüm hakları yok ediyor. Türkiye’de 30-40 ünlü, tuzu kuru sanatçı var ama camiayı onlara bakarak değerlendiremeyiz. Çok büyük bir çoğunluğun eline geçen bir şey yoktur yani. Kimse art niyetli değil ama bazı şeyler ihmal mi ediliyor, bilemiyorum.

TAYYİP BEY SANAT KONUSUNDA DUYARLI, BU SÜREÇTE ELİNDEN GELENİ YAPTI AMA İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE OLMADI

Cumhurbaşkanı’nı yakinen tanıyorsunuz. Sizce sanata bakışı nasıl ve bu konudaki çalışmaları yeterli mi?

Bu yakınlık uzaklık meselesi değil. Ben Bülent Ecevit’le, Turgut Özal’la, Süleyman Demirel’le de hep çok yakındım. Ben bütün liderleri tanırım, samimiydim. Hatta Süleyman Demirel’le baba-oğul gibiydik. Sadece Tayyip Bey’le çalışmalar yapmadım ki… Tayyip Bey’i çok eskiden tanır, sever, sayarım. Sanat konusunda ne kadar duyarlı olduğunu da biliyorum. Süreçte de elinden geleni yaptı ama istediğimiz seviyede olmadı. Bu konuda daha da yapacaktır, buna da kalpten inanıyorum.

LİNÇ YAPAN HAİNDİR, BENİ TANIMIYORDUR ÇÜNKÜ BEN ÜLKEMİ VE ATA’MI SEVERİM

Siz inandığınız şeyleri söyleyince sosyal medyada bir kesim hemen eleştiriye başlıyor. Üzülüyor musunuz?

Linç yapan haindir. Beni tanımıyordur. İleri geri konuşan bir zavallıdır. Çünkü ben ülkemi, Ata’mı severim. Sanat, siyaset yapmaz. Ben sağcılığa, solculuğa inanmam. Hakkın, hukukun sağı, solu olmaz. Bana siyasetten çok teklif oldu ama girmedim. Herkes görevini iyi yapmalı. Görevini iyi yapan siyasetçiye saygı duyarım. Muhalefetmiş, iktidarmış diye bakmam. Şu anki iktidarı da halk seçti, hepsini halk seçti. Biz buna ne diyebiliriz ki? Halkın seçtiği kişilere biz de saygı duymak zorundayız.

Sizce sanatçıların zor durumda olmaması için kalıcı çözüm ne olabilir?

60 yıldan beri böyle. Şimdi olan bir şey değil. Bu uygulamaları kim yapıyorsa, tepeden aşağıya yanlış yapıyor. Yapmıyorlar da zaten. Sanata yaklaşım uzun yıllardır gereği gibi değil. Şu anda devlet bazı yardımlar yapmaya çalışıyor. Bizim de teşviklerimiz çok olmuştur. Ben bu konuda Cumhurbaşkanlığı’yla birebir görüşüyorum. Devede kulak ama yardımlar yapılıyor

TARİH BOYUNCA NELER YAŞADIK BU DA GEÇER

Yasaklar bittiğinde insanlar buna kolay kolay adapte olabilecek mi? Hemen konserlere gidebilecekler mi?

Bu da geçer. Biz neler gördük, atlattık. Değerlerimize sahip çıkarak görevimizi iyi yapmalıyız. Ben moralimi bozmam kolay kolay. Bizim ülkemiz çok güçlü bir ülkedir. Tarih boyunca neler yaşamışız, bu da geçer. İyi olmak için dua edelim. İyi bakalım her şeye. İlmimizi geliştirerek varlığımızı sürdürelim.

Bu süreci anlatan şarkı var mı sizce?

‘Batsın Bu Dünya’yı yaparken ülke çok karışıktı. Gençler ölüyordu, faili meçhul cinayetler vardı. Bizi bölmeye çalışıyorlardı. Şu anda öyle bir durum da değiliz. Türkiye büyük değerlere sahip bir ülke. Milli konularımız ortaya çıkıyor. Petrolümüz çıkıyor. Bunlar bizim milli kazanımlarımız. Türkiye’de yeraltı zenginliği dünya çapında. Pandemi bir süreç ve aşacağız.