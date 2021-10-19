Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, 1996 yılından bu yana grafiti sanatı ile ilgileniyor, ABD ve Avrupa ülkelerinde bu alanda çalışmalarına devam ediyordu. Magazin gündeminden uzak duran oğul Gencebay, son olarak TRT1’in başarılı projesinde boy gösterdi ve başarısı ile dikkatleri üzerine çekti…

Gökhan Gencebay, son birkaç yıldır ise ünlü isimlerden oyunculuk ve kamera önü dersleri alıyordu. Oyunculuk kariyerine hızlı adımlarla devam eden Gökhan Gencabay, TRT1 ekranlarında fırtınalar estiren Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Genç oyuncu, son zamanların en çok konuşulan projeleri arasında yer alan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde “Bülbül” karakterini canlandırıyor ve izleyenlerden de büyük beğeni alıyor.

Gökhan Gencebay, 2019 yılında yayınlanan Nöbet dizisinde 'Oğuz Berhudar' rolüyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftinin tek çocuğu Gökhan Gencebay, sosyal medya hesabından da sık sık anne ve babasına ilişkin fotoğraflar paylaşıyor.

GÖKHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA EVLİ Mİ?

14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Gencebay, aslen Samsunlu.

Gökhan Gencebay, İngiltere'nin başkenti Londra'da Harrow School'da İngilizce dil eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme üzerine yaptı.

1996 yılından bu yana grafiti ile ilgilenen ve sokaklarda birçok grafitiye imza atan Gökhan Gencebay, ABD ve Avrupa ülkelerinde grafiti üzerine çalışmalarda bulundu. Pera müzesi başta olmak üzere Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok şehrinde sergilere katıldı.

Gökhan Gencebay, ünlü oyuncu ve eğitmen Ayla Algan'dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca farklı dönemlerde Mark Levitas, Erol Babaoğlu ve Burak Sarımola'dan da oyunculuk ve kamera önü dersleri aldı.

Gökhan Gencebay, geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı Seda Han ile sade bir törenle nişanlanmıştı.

Çift 17 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen düğün ile dünya evine girdi.