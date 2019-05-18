Orhan Gencebay'ın oğlu dehşeti yaşadı: O taksici için ilk karar!

Orhan Gencebay'ın oğlu dehşeti yaşadı: O taksici için ilk karar! Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin oğlu Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayıp kaçan taksi şoförü tutuklandı. Taksici, yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak