Orhan Gencebay'ın oğlu dehşeti yaşadı: O taksici için ilk karar!
Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin oğlu Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayıp kaçan taksi şoförü tutuklandı. Taksici, yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı.
Gökhan Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı. Meyve bıçağını çıkaran taksici, Gökhan Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Daha sonra gözaltına alınan 51 yaşındaki E.D., Gökhan Gencebay'ın taksinin camlarını yumrukladığını söyledi.
Savcılığa sevk edilen taksici hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tutuklanan E.D.'nin 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.