Orhan İnandı itiraf etti! Flaş gelişme…

MİT’in operasyonu ile Kırgızistan’da yakalanan FETÖ’cü Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresinin 11 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi. İnandı’nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı bugün adliyeye çıkartılacak.

Orhan İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı’nın FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı’nın, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Orhan İnandı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kaydı bulunan, 2017'de örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin 'genel sorumlusu' olan İnandı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan, Pensilvanya'dan 'ByLock' ile aldığı talimatlar doğrultusunda, örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağlayan İnandı'nın, adliyedeki işlemleri sürüyor.

Hilal ÖZTÜRK/DHA