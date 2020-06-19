Orhan Kural, İsmail YK’yı savcılığa şikayet etti

Prof. Dr. Orhan Kural, İsmail YK adıyla tanınan İsmail Yurtseven’i “Yaktırdın Bir Sigara” şarkısıyla gençleri sigara ve alkole özendirdiği gerekçesiyle şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, İsmail YK’nın “Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kanununa muhalefetten” cezalandırılmasını istedi. Kural ayrıca, şarkının kilimin yayından kaldırılması ve erişiminin engellenmesi için de Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe verdi.

Orhan Kural, aynı zamanda klibi yayınlayan şirket yetkilisinden de şikayetçi oldu. Dilekçede, şarkının klibinde İsmail YK'nın elinde sigarayla olan bölümlerin görsellerine de yer verildi. Açıklama yapan Orhan Kural, yaptığı şikayetlerden sonra tehdit edildiğini de iddia etti. Kural daha önce Çağatay Ulusoy, Sezen Aksu, Teoman, Cem Yılmaz gibi isimleri de aynı gerekçeyle şikayet etmişti.