Orhan Okulu kimdir? Kaç yaşında? Kez kez başpehlivan oldu?

Geçen senenin başpehlivanı Orhan Okulu 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde adını finale yazdırdı. Final mücadelsi verekcek olan Orhan Okulu'nun hakkındaki bilgiler de bu vesileyle araştırılmaya başlandı. İşte Orahn Okulu'nın hayatı...

ORHAN OKULU KİMDİR?

Antalyalı Orhan Okulu, er meydanının en iddialı isimlerinden. Geçtiğimiz yıl finalde Şaban Yılmaz'ı uzatmalarda 6 puanla yenerek başpehlivan olmuştu. Güreşe 9 yaşında başladı. Kırkpınar’da ilk güreşini 2000 yılında Minik 1 boyutunda yaptı ve takip eden yıllarda farklı boyutlarda birçok kez derece kazandıktan sonra ilk kez 2015’te ve ikinci kez 2018’de başpehlivan oldu.

Orhan Okulu, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 23.03.1989 tarihinde doğdu. Babasının yönlendirmesiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde başladı. Minder güreşini aktif olarak yapmadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyu’na çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy’da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy’da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy’da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy’da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi’nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu’nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur. 657. Kırkpınar Güreşleri'nde de başpehlivan olmuştur.

103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu’nun güreş lisans numarası, 07-42’dir.

Orhan Okullu Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü ile anlaşma imzaladı. 658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne ASKİ Spor Kulübü adına yarışıyor.