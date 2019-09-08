Orhan Okulu kimdir? Orhan Okulu kaç yaşında ve nereli?

ORHAN OKULU KİMDİR?

Orhan Okulu, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 23 Mart 1989 tarihinde doğdu. Babasının yönlendirmesiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde başladı. Minder güreşini aktif olarak yapmadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyu’na çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy’da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy’da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy’da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy’da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi’nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu’nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.

Orhan Okulu 103 kilo ağırlığında, 1.78 boyundadır.

ORHAN OKULU REKORU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivanlığı kazanıp tarihe geçen ve "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak anılan Orhan Okulu, bu yıl 667'ncisi düzenlenecek organizasyonu kazanması durumunda rekorunu geliştirecek.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen Orhan Okulu, yağlı güreşe babası Bekir Okulu'nun teşvikiyle 9 yaşında başladı.

Kumluca'da antrenmanlara başlayan Orhan Okulu'nun isteği üzerine annesi Huriye Okulu, maddi imkansızlıklar nedeniyle beyaz şeker çuvalından kispet dikerek oğlunu çalışmalara gönderdi. İlk güreşlerini şeker çuvalından dikilen kispetiyle yapan Okulu, başta annesi olmak üzere bugünlere gelmesinde ailesine çok şey borçlu.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivanlığı kazanarak tarihe geçen Okulu, 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin de favori isimleri arasında yer alıyor.

Orhan Okulu, Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yakaladığı seriyi sürdürmek için bir kez daha yağlanacak.

RAKİPLERİNİ YORUYOR, DEVAMLI SALDIRGAN GÜREŞİYOR

Müsabakalarda rakiplerini yormasıyla ünlenen, devamlı saldırgan güreştiği için de "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak adlandırılan Okulu, başarısının sırrını çok çalışmak ve inanmak olarak açıklıyor.





Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilk defa 11 yaşında giden, 2015 ve 2018'de başpehlivan unvanıyla kürsüye çıkıp büyük başarı elde eden Okulu, tarihi güreşlere çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Okulu, geçen yıl yapılan 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final müsabakasında, kıyasıya geçen mücadelede karşılaştığı İsmail Balaban'ın sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edememesi üzerine başpehlivanlığı kazandı. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste altıncı başpehlivanlığını elde eden Orhan Okulu, altın kemerin ikinci kez daimi sahibi oldu.

Ünlü pehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, Okulu'nun rekorundan önce Ahmet Taşçı, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında 5 kez üst üste başpehlivan olma başarısı göstermişti.

OKULU: "HEDEFİM YEDİNCİ DEFA ELMALI'DA BİRİNCİ OLMAK"

Orhan Okulu, çocukluğundan bu yana güreşi çok sevdiğini söyledi.

"Altı yıldır Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oluyorum. Hedefim, üst üste yedinci başpehlivanlığa ulaşarak Antalya'nın plaka numarasını yakalamak." diyen Okulu, elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele vereceğini dile getirdi.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin, Türkiye'nin en büyük güreş organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Okulu, Türkiye'de Kırkpınar dışında Kurtdereli, Elmalı ve Kumluca gibi büyük güreşlerin yapıldığını kaydetti.

Elmalı güreşlerinin kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Okulu, "Elmalı'da tarihi bir başarı elde ederek, 6 kez üst üste kazandım. Kırkpınar'dan bile eski olan Elmalı Er Meydanı'nda ikinci defa altın kemerin daimi sahibi oldum. Hedefim yedinci defa Elmalı'da birinci olmak. Tüm rakiplerime buradan başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



















