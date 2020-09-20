Türkiye Orhan Özdiller corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Orhan Özdiller corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

Orhan Özdiller corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Elazığ’da tüp bebek alanında uzman olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Özdiller tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1 ay önce corona virüs test sonucu pozitif çıkan sevilen doktor Orhan Özdiller hastanede tedavi görüyordu.

20 Eylül 2020, Pazar 19:48 Son Güncelleme:
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Özel bir hastanede görevli 51 yaşındaki Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Özdiller’in yaklaşık bir ay önce Covid-19 testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası Özdiller, hastanede tedavi altına alındı. Covid-19 pnömonisi nedeniyle yoğun bakıma alınan Özdiller, sonrasında gelişen ek komplikasyonlar nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Birçok ailenin tüp bebek yöntemi başta olmak üzere diğer tedavi yöntemleri ile çocuk sahibi olmalarına vesile olan kentin sevilen doktoru Özdiller için bugün Mevlana Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Hastane Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, Başhekimi Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar , Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, mesai arkadaşları, meslektaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

Özdillerin naaşı namaz sonrası Asri Mezarlığında toprağa verildi.

İHA

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