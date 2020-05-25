Televizyon dünyasıyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan Ranini’nin aktardığına göre Amazon Prime, Orhan Pamuk‘un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi‘ni diziye uyarlıyor.

​Masumiyet Müzesi romanının baş karakteri Kemal Basmacı'yı canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği, ancak yapımcı Erik Barmack’ın aklında başka bir isim olduğu söyleniyor. Bu isim ise Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız‘ın da başrolünü üstlenen Çağatay Ulusoy... Kadın karakter Füsun'u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.





Masumiyet Müzesi 1975'te bir bahar günü başlayıp günümüze kadar gelen, İstanbullu zengin çocuğu Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun'un aşk hikâyesini anlatıyor. Romanı yazdıktan 4 yıl sonra, 2012’de, Pamuk romanıyla aynı adlı müzeyi Çukurcuma’da açtı. Şimdiye dek on binlerce ziyaretçinin gezdiği müze için ünlü sanat tarihçisi Simon Schama, "Financial Times" gazetesine yazdığı yazıda, “Dünyadaki en güçlü, en güzel, en insanî ve en etkileyici çağdaş sanat eseri,” diye yazdı. “Aynı zamanda hem şiir hem karamizah gibi; hem zarif ve şefkatle dolu, hem de kutu kutu, vitrin vitrin, estetik olarak muhteşem.”











