Gençlerbirliği'nin altyapısından çıkan ve uzun yıllar başkent ekibinde oynayıp kaptanlığını yapan Orhan Şam, futbolu bıraktı.

33 yaşında futbol hayatına nokta koyan stoper, 2002'den 2011'e kadar Gençlerbirliği'nde oynayıp daha sonra 3.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

2 sezonluk Fenerbahçe macerasında 35 maça çıkan tecrübeli oyuncu, daha sonra bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa'ya geçti.

2016 yılında yuvası Gençlerbirliği'ne dönen Orhan, 2018'de Elazığspor'a, ve son olarak da BB Bodrumspor'a transfer oldu.

10 Şubat 2020 itibarıyla Bodrumspor'da futbolu bırakan 33 yaşındaki oyuncu, aşil tendon sakatlığından kurtulamamıştı.