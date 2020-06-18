Origin Access ve EA Access üyeliği sadece 1 euro oldu
Electronic Arts, Origin Access Basic ve EA Access oyun servislerinin abonelik ücretini oyuncular için ilk ay sadece 1 euro yaptı. Kampanyanın 29 Haziran'a kadar geçerli olduğu açıklandı. Onur Binay/posta.com.tr
18 Haziran 2020, Perşembe 09:55 Son Güncelleme:
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Electronic Arts (EA), PC ve oyun konsolu sahiplerine sürpriz bir teklif yaptı. Şirket, 1 euro karşılığında Origin Access Basic aboneliğini sunacağını duyurdu.
29 Haziran tarihine kadar sürecek kampanya çerçevesinde abonelik fiyatları 1 euroya kadar düştü. Origin Access Basic erişimi 3.99 eurodan 0.99 euroya, EA Access PS4 25 TL'den 8 TL'ye, EA Access Xbox One ise 12 TL'den 7.99 TL'ye indi.
Origin Access Basic kütüphanesinde Need for Speed: Heat, Battlefield V, FIFA 20, Titanfall 2, Dragon Age: Inquisition, Star Wars Battlefront 2, Dead Space serisi ve Mass Effect serisi gibi yapımlar yer alıyor.
Şunu da belirtelim, bir aylık abonelik sona erdikten sonra normal fiyattan faturalandırma yapılacak.