Özellikle gökyüzü tutkunları tarafından yakından takip edilen Orionid meteor yağmuru için nefesler tutuldu. Güneş etrafındaki turunu 76 yılda gerçekleştiren Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen Orionid meteor yağmurunun ne zaman ve saat kaçta olacağı, Türkiye’den izlenip izlenmeyeceği merak konusu oldu…

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gökyüzünü ışıltıya boğacak Orionid meteor yağmuru,21 Ekim Çarşamba ve 21 Ekim Perşembe günlerinde gerçekleşecek. Uzmanlar, Orionid meteor yağmurunun en iyi gece saat 1 ila 4 arasında izlenebileceğini kaydediyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru, Türkiye’den de rahatlıkla izlenebilecek. Ancak en iyi seyir keyfi için, yapay ışıklandırmalardan uzak, yüksek alanların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Meteor yağmurunun net bir şekilde izlenebilmesi için ayrıca hava koşullarının da uygun olması gerekiyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru, her yıl ekim ayında dünya genelinde gözlemleniyor. Bu meteor yağmuru ise Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri. En son 1986 yılında dünya ile yakınlaşan Halley kuyruklu yıldızı, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor ve kuyruklu yıldızın bir daha Dünya’dan görülebileceği tarih ise 2061.

Meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla atmosfere giren yanarak, gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalara yol açıyor.