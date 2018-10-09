Ümit Milli Futbol Takımı, Fransa ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, 12 Ekim Cuma günü Fransa ile oynayacağı özel maç öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

ORKAN ÇINAR KADRODAN ÇIKARILDI

Millilerde sakatlığı bulunan Orkan Çınar kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım, Fransa karşılaşmasının hazırlıklarına bugün devam edecek.