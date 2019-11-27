Orkide bakımı ve solan orkide canlandırılması nasıl yapılır?

Evimizde veya ofisimizde bulunduğumuz ortamı renklendirmek ve estetik katmak için orkide beslemek oldukça doğru bir seçim olacaktır. Orkide bakımı ve solan orkide canlandırılması konusunda bilgi sahibi olmak orkide beslemek için önemi bir kuraldır. Orkide sahibiyseniz ve orkide bakımı yada solan orkide canlandırılması hakkında bilgi sahibi olmak için haberimize bakın.

Orkide bakımı ve solan orkide canlandırılması

Orkide bakımı

Orkide narin ve nazik bir süs çiçeği olmasıyla bilinir. Narin ve nazik olan bir çiçeğin bakımı da narin ve nazik olmalıdır. Orkidenin yetiştirileceği yer iyi seçilmelidir. Orkideyi koyacağınız yerin aydınlık olması ve güneş ışığını direkt olarak almaması lazımdır. Orkideler evin doğu cephesine bakan kısımda büyütülmesi daha kolay olur. Eğer diğer cephelerde büyütülecek ise perde ile korunması gerekir. Orkidenin yaprakları koyulaşırsa ve yeteri kadar ışık almadığı anlamına gelir.

Orkideye genellikle 10 - 12 cm civarında saksılar yeterli olacaktır. Eğer çiçeğin içinde bulunduğu toprak karışımı bozulduysa ve kökleri fazla geliştiyse değiştirmeniz yerinde bir karar olacaktır. Köklerin ezilmeyeceği büyüklükte bir saksıya geçilmesi gerekmektedir.

Orkideler için sıcaklık gündüzleri 23 derece akşamları ise 18 derece olmalıdır. Yerini seven bir orkide genellikle oda sıcaklığındaki değişimlerden kolay kolay etkilenmez. Tomurcuklanma döneminde bu durum değişebilir.

Orkide kökleri her zaman nemli olmayı sevmezler. Zaman zaman hafif bir kuruluğa ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle doğru zamanda sulanması oldukça önemlidir. Orkidenin sulanma zamanı tespit etmek için baş parmağınızı 1. boğumuna kadar saksı harcına soktuğunuzda eğer saksı harcı kuruysa sulama zamanı gelmiş demektir.

Orkide sulaması en doğru şekilde daldırma ve dökme yöntemiyle sulanır. Daldırma yöntemiyle kök boğazını geçmeyecek kadar suya daldırılır ve başka bir kapta süzülmesi beklenir. Dökme yöntemi ise musluğun altında kök boğazından aşağısını suya tutarız. Bütün kökler ıslanana kadar bu işlemi tekrarlar ve süzülmesini bekleriz.

Sulama işlemi sabah ve öğle saatlerinde yapılmalıdır. Akşam saatinde yapılan sulama bakteri ve mantar oluşumuna sebep olur.

Solan orkideler içinde yukarıda belirtilen bakım teknikleri uygulanırsa tekrar canlanmaya başlayacaktır.

Bu haberi de okudular Aloe vera bitkisi bakımı ve solan aloe vera bitkisinin canlandırılması



