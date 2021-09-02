Çiçekler arasında en popüler ve beğenilen orkide çiçeği, özellikle özel günlerde hediye etmek için oldukça uygun bir bitkidir. Peki, ordike çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Orkide çiçeği özellikleri nelerdir? Orkide çiçeği hikayesi nedir? Orkide çiçeği hakkında bilinenler...

ORKİDE ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

İç mekan orkide bakımı için sıcaklık da önemlidir. Orkide, normal büyüme mevsimi boyunca daha soğuk veya daha sıcak havaları tolere ederken, yeteri kadar çiçeklenmeleri için gece saatlerinden 15 derece daha serin olmaları gerekir. Orkideyi koyacağınız yerin aydınlık olması ancak direkt ışık almıyor olması gerekmektedir. Pencere önü değil ama daha yan kenarlarına doğru koyabilirsiniz.

Orkide, bol suya ihtiyaç duyar ancak sulamalar arasında biraz kurumaya bırakılmalıdır. Genel olarak 4 – 7 günde bir sulamak gerekse de bu kesin bir kural değildir. Orkidenin su ihtiyacı saksı ortamı ile değişkenlik gösterebilir. Yaz aylarında daha çok su isteyebilirken kış aylarında sulama sıklığı azalabilir.

Orkide bitkileri yaklaşık yüzde elli ila yetmiş nemde yeterli neme ihtiyaç duyar. Doğru nem oranını ayarlamanın yolu bitkinizi altı çakıl taşları ve su ile dolu bir saksıya koymak.

Bitkinizi ortalama haftada bir gübrelemek yeterli olacaktır. Orkideler için az gübreleme daha verimlidir.

Genellikle 10-12 cm civarında ufak saksılar yeterlidir. Eğer çiçeğin içinde bulunduğu toprak karışımı bozulduysa ve kökleri fazla geliştiyse değiştirmeniz yerinde olacaktır.

ORKİDE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Orkide çiçeği asaletin ve özenin simgesidir. Bu tropikal iklim sever çiçeklerin küçük yaprakları ve uzun gövdeleri vardır. Orkide çiçeklerinin ince uzun gövdeleri narin oldukları hissini uyandırsa da fazlasıyla dayanıklı uzun ömürlü bitkilerdir. Ülkemizde en sevilen çiçek olarak ve en çok satılan 3 çiçek arasında geçmektedir.

Orkideler yılda 2, bakımı güzel yapılırsa 3-4 kez çiçek açarlar. Sulama yapılacak su çok önemlidir musluk suyu yerine içme suyu kullanmanız daha sağlıklı olur. Orkideler ışığı ve havadar yerleri sever. Işığı sevseler de orkide çiçeği güneş ışığına direkt maruz kalmamalıdır. Her çiçeğin özelliğinin farklı olması gibi orkidenin çeşitlerinin de özellikleri farklıdır en yaygın orkide çeşitlerinin özelliklerinden kısaca bahsetmek isteriz.

ORKİDE ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



