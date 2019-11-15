Acun Ilıcalı, pek çok ülkede büyük ilgiyle izlenen Exatlon yarışmasının Türkiye için de çekeceğini daha önce açıklamıştı. İnternet üzerinden izlenen dijital bir platformda yayınlanacak olan Exatlon Türkiye'da YouTube ve sosyal medya fenomenleri, hem aynı evde yaşayacak hem de Survivor benzeri bir platformda mücade edecek. Exatlon Türkiye YouTubers sunuculuğunu ise Orkun Işıtmak üstlenecek. Eser Yenenler'in TV8'deki programına konuk olan Orkun Işıtmak yeni yarışma hakkında bilgiler verdi.

Doğan Kabak Exatlon'da yarışacak

Orkun Işıtmak, "Acun Medya'nın Amerika, Romanya ve Meksika'da yayınlanan Exatlon yarışmasını Türk YouTube fenomenleriyle çekeceğiz. Daha önce yarışmacı olarak Oğuzhan Uğur'u açıklamıştım. Doğan Kabak projede olan isimlerden birisi" dedi. Programa katılan YouTube fenomeni Doğan Kabak da heyecanını seyircilerle paylaştı.

'Kaybedenleri inanılmaz cezalar bekliyor'

Yarışma formatı hakkında bilgi veren Orkun Işıtmak, "Yarışma Dominik'te çekilecek. Aynı evde kalacağız ve dışarıda Survivor parkurlarında yarışacağız. Kaybedenleri inanılmaz şeyler bekliyor. Daha önce televizyonda görülmemiş cezalar olacak. Exatlon YouTubers, Survivor'dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak" dedi.

Doğan Kabak kimdir?

1980 yılının nisan ayında dünyaya gelen Doğan Kabak İstanbul doğumlu. Burcu ise Boğa. 16 seneden uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapan Doğan Kabak, EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Günümüzde ise TopGear dergisinin yayıncısı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Health & Fitness dergilerinin yayıncılığını da üstlendi. Genellikle teste aldığı otomobilleri ya da dünyanın bir çok yerinde incelediği modelleri takipçileri ile paylaşıyor.

Daha önce bir çok ralli yarışlarında yer almış ve dereceler elde etmiştir. Mitsubishi EVO VIII ile 2014 Türkiye Autocross Şampiyonası 7. Sınıf’ta 1. liği bulunmaktadır.

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