Orkun Işıtmak sözlendi

YouTube platformunda paylaştığı videolar ile tanınan Orkun Işıtmak kısa bir süre önce evleneceği haberini takipçileri ile paylaşmıştı. Fenomen, dün akşam da Instagram hesabında paylaştığı bir gönderi ile hayranlarına sürpriz yaptı.

YouTube kanalında milyonlarca takipçisi olan ve sempatik karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinen Orkun Işıtmak sevgilisi Melis Bolluk ile dün akşam sözlendi. Sözlendiği anların fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Orkun Işıtmak binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Ayrıca Duygu Özaslan, Cansu Akın, Sibel Arna, Seray Sever ve Ece Begüm Yücetan gibi popüler isimler de ünlü YouTuber’ı yorum atarak tebrik edenler arasındaydı.

https://www.instagram.com/p/B9PFZ76JE7I/



