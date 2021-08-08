Orkun Kökçü çok sinirlendi! Feyenoord - Atletico Madrid maçında saha karıştı
Feyenoord ile Atletico Madrid hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 41. dakikasında saha karışırken Orkun Kökçü ve Carrasco arasında fiziksel gerginlik yaşandı.
08 Ağustos 2021, Pazar 22:39 Son Güncelleme:
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Müsabakanın 41. dakikasında Atletico Madrid'de Yannick Carrasco'nun Tyrell Malaci'ye yaptığı hareket damga vurdu.
Sert müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Carrasco'ya direkt kırmızı kart verdi.
KIRMIZI KART SONRASI GERGİNLİK
Kırmızı kart sonrası iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Yapılan müdahaleye sinirlenen milli futbolcu Orkun Kökçü, Carrasco ile kavga etti. Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone sahaya girdi ve olayları sakinleştirmeye çalıştı. Mücadeleyi Feyenoord, 2-1'lik skorla kazandı.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN GÖNDERME
Orkun Kökçü maç sonunda paylaştığı fotoğrafa:
"Forma değişiminin maçtan sonra olacağını sanıyordum" notunu düştü.